CORREN CONTRA EL CÁNCER EN COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de Octubre de 2019.- Con la participación de más de 10 mil personas vestidas con camisetas color rosa, Saltillo vivió una gran fiesta deportiva en la Gran Carrera 2019 Coahuila Fuerte, "Fuertes contra el Cáncer”, que promueven el Gobierno del Estado y DIF Coahuila como una acción de solidaridad de los participantes a la campaña de prevención y detección oportuna de esta enfermedad, en el marco del Mes de la Lucha Contra el Cáncer en la Mujer.

El gobernador Miguel Riquelme Solís, acompañado de su esposa, la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, el alcalde Manolo Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez, dieron el banderazo de salida a los corredores registrados en este año en dos contingentes, para las categorías 10K y 5K, que incluyó un grupo de participantes con discapacidad visual, auditiva y/o motriz.

Los corredores se concentraron desde las 07:15 horas en la avenida Universidad y bulevar Venustiano Carranza, lugar donde iniciaron su recorrido por las calles de la Capital coahuilense.

Los disparos de arranque para personas con discapacidad en la 10K fueron a las 07:45 horas, y para la 5K a las 07:55 horas.

Mientras que para el contingente general, en la 10K se dio a las 07:50 horas, y a la 5K a las 08:00 horas; a este último grupo se sumó el conductor de televisión Alan Thacher y su esposa Cristy Bernal.

También caminaron, trotaron o se desplazaron en sillas de ruedas niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

El Mandatario estatal agradeció la respuesta extraordinaria a la convocatoria tanto en Saltillo como Torreón, que refleja una muestra de la solidaridad de las familias coahuilenses con quienes luchan todos los días contra este padecimiento, y de igual manera promueve la prevención en todas las mujeres para que acudan con tiempo a sus revisiones.

"La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer", enfatizó.

Al término de esta actividad de convivencia y ejercitación se rifaron dos automóviles, uno de ellos de manera sorpresiva y a iniciativa del la señora Marcela y el gobernador Miguel Riquelme, entre todos los participantes, resultando como ganadores María Isabel Martínez Treviño y Danahé Herrera Pérez.

Además, Cecilia Trejo Hernández y José Garza Ríos, ganaron cada uno, una pantalla de televisión.

Mientras que la motocicleta fue para Salvador Mata Verduzco.

De los grupos animadores, el primer lugar fue para el Grupo de Bailoterapia, al que se le entregó un premio económico de 12 mil pesos; el segundo lugar para el Grupo Búhos, de la Escuela “Mariano Narváez”, que recibió 7 mil pesos; y el tercer sitio para Búfalos del ICH, que ganó 5 mil pesos.

Cabe destacar que el recurso recabado de las cuotas de registro servirá para que el DIF Coahuila lo done a instituciones que ayudan a la población en la lucha contra el cáncer.

Acompañaron al Gobernador y su esposa durante este magno evento deportivo, José María Fraustro SIller, Secretario de Gobierno; José Luis Flores Méndez, Secretario de Desarrollo Rural; Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente; Teresa Guajardo Berlanga, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y Francisco Saracho Navarro, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social.

También estuvieron en el banderazo de salida la senadora Verónica Martínez García; la diputada federal Martha Garay; los diputados Jaime Bueno Zertuche, Diana Patricia González Soto y Lucía Azucena Ramos Ramos, así como el Director General del DIF Coahuila, José´ Roberto Cárdenas Zavala, y Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Saltillo.