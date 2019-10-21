Crean grupo de ciclistas infantil

NADADORES-COAH.- Con el único objetivo de fomentar el deporte, alejar los niños y jóvenes de las adicciones, Arcadio Gaytán creó un grupo de ciclistas, “Los Correcaminos” a quienes por dos días les da clases de manera gratuita y los sábados salen a rodar por diversos municipios de la región centro.

Arcadio Gaytán, presidente del Grupo Correcaminos.

El hombre lleva un año realizando dichas actividades y recuerda que empezó a enseñar a solo dos alumnos de preparatoria y con el tiempo se fueron sumando más y más menores de modo que esto permitió que hoy en día hagan diversas actividades. “Los jóvenes se han indo sumando, se ve que les gusta este deporte y traen bicicletas de todo tipo gracias al esfuerzo que sus padres de familia hacen para comprarles los equipos y así poder salir a rodar”, dijo.

Indicó que actualmente cuentan con tres pistas conocidas como las “Las Brujas”, La Cascajera” y “El Paso de las Águilas” y todas son de 3 a 8 kilómetros.

Reconoció que a veces se ayuda a los integrantes del grupo a reparar sus bicicletas para que continúen rodando, sin embargo algunos por la cuestión económica dejan de asistir.

“Se busca que motivarlos, hacer que les guste este deporte con las enseñanzas que les brindan con la intención de que no anden haciendo travesuras en la ciudad, alejarlos de las drogas y otros actos, Nadadores es un pueblo pequeño no hay mucha malicia y la gente de aquí tienen corazón noble, este proyecto se fue dando y dando y ahora nos sentimos muy contentos pues tenemos más de 15 miembros en el grupo”, señaló.