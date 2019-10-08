Crítica situación de Candelilleros

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- Desde hace siete meses más de mil candelilleros no están vendiendo su producto a Canadá y Estados Unidos, situación que es preocupante ya que de ello obtenían los recursos para mantener a sus familias, actualmente están sin empleo y es que el único programa que los salvaba ante una situación que atravesaran ha desaparecido.

Juan Antonio Suarez Estrada, dirigente regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), indicó que le corresponde atender a los productores de cera de Cuatro Ciénegas, Ocampo, Castaños y Sierra Mojada y desde el cambio de Gobierno Federal el campo ha ido muriendo.

Juan Antonio Suarez Estrada, dirigente de la CNC.

“Coahuila aporta un 55 por ciento de cera a nivel nacional, vemos que desde la llegaba de AMLO no se llegó a buenos acuerdos en el tratado de libre comercio lo cual vino a perjudicar a las personas que se dedican a la candelilla al grado que ni el coyote quiere comprar el producto ni a bajo costo”, dijo.

Comentó que el líder estatal de la CNC, Natividad Navarro espera tener una reunión en próximos días con el Secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, José Luis Flores Méndez, para analizar de qué forma se puede apoyar a los candelilleros.

“Ahorita las pilas están paradas, no se está produciendo candelilla porque nadie la quiere comprar, se dijo que hay posibilidad de que China compre el material pero no hay nada aún”, explicó.

Mencionó que cuando los campesinos atravesaban por alguna problemática ponían a funcionar el programa de Empleo Temporal a través del cual pintaban, quitaban hierba, barrían, recogían basura pero el gobierno federal lo eliminó.

“Vemos que la alcaldesa Yolanda Cantú Moncada tiene trabajando en la administración a gente de Monclova en vez de darle trabajo a las familias de la candelilla”, expresó.

Señaló que la CNC está buscando como ayudar a las familias de más de mil candelilleros, podrían llevarles despensa y otros artículos en los que se buscan estrategias para que puedan vender en otros países la cera.