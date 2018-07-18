Cuestan útiles hasta 5 mil pesos

Saltillo, Coah.- Al señalar que cada familia aplica en la compra de las listas escolares y uniformes alrededor de cinco mil pesos y en algunos casos más, la Cámara de Comercio de Saltillo y la Delegación Coahuila de la Procuraduría Federal del Consumidor, anunciaron la realización de la Feria de Regreso a Clases 2018, del 17 al 19 de agosto.

Jorge Tafich Martínez, Vice Presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio en México, explicó que son más de 35 expositores los que participan, desde papelerías hasta quienes fabrican uniformes, buscando que los comerciantes formalmente organizados otorguen los mejores productos con los precios más competitivos y bajo garantía para los consumidores.

Además se tendrán incluso ventas de computadoras con descuentos desde el diez hasta el 50 por ciento en muchos de los productos que se ofertarán durante ese evento. Indicó que este es el gasto más fuerte para los padres de familia pues, dependiendo el grado escolar que cursen sus hijos y la escuela en que estén inscritos, es de entre tres y cinco mil pesos, aunque puede incrementarse desde un diez hasta un 25 por ciento más.

En la Laguna y en Monclova tendrán este año una réplica del evento que será simultáneo en Monclova, mientras que la Laguna organizará una semana después, por lo que el dirigente del comercio invitó a los padres a acudir y comprar sus listas con tiempo.