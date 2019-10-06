Cuida Coahuila a los niños y jóvenes

Ciudad de México.- Coahuila participa en la segunda sesión nacional ordinaria del Sistema Integral de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, a la que asistieron en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, y la titular del SIPINNA Coahuila, Teresa Araiza Llaguno.

Araiza Llaguno mencionó que la sesión tiene la finalidad de establecer los acuerdos correspondientes que permitan avanzar hacia la consolidación de acciones para la garantía de los derechos de NNA en el País.

“Se está trabajando en temas de la estrategia nacional de prevención de adicciones, prevención del embarazo en adolescentes, en temas de los derechos de la primera infancia, así como la implementación de la justicia en adolescentes y temas generales de importancia sobre la niñez”, explicó la funcionaria estatal.

Detalló que se realiza un esfuerzo permanente en reforzar acciones y crear una cultura de protección de la niñez en la que estén involucrados y comprometidos los padres de familia, maestros, sociedad y Gobierno, y así poder mejorar los indicadores que a nivel nacional son fuertes en cuestión de maltrato, violencia y descuido de niñas, niños y adolescentes.

Coahuila participa en la segunda sesión nacional ordinaria del Sistema Integral de Protección de Niñas Niños y Adolescentes.

Resaltó que el Gobierno de Miguel Riquelme trabaja en implementar acciones que favorezcan y garanticen los derechos humanos de niñas niños y adolescentes atendiendo a los compromisos que se sostienen en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Durante la sesión, que se llevó a cabo en el salón “Juárez” de la Secretaría de Gobernación, se realizó la presentación del anteproyecto del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024 (PRONAPINNA), así como intercambios de experiencias y aprendizaje de los modelos de trabajo.

Presidieron la reunión, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Ricardo Bucio Mujica, Secretario Ejecutivo de SIPINNA, y representantes de gobernadores de los estados, funcionarios federales y estatales.