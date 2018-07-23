Cuidan escuelas vecinos vigilantes

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Como parte del programa “Escuela Segura” que la a Administración Municipal puso en marcha en este periodo vacacional, se integraron 35 comités de vecinos vigilantes que están apoyando con la vigilancia en los planteles educativos.

A la fecha se han realizado dos reportes de personas extrañas en el interior de la primaria Josefa Ortiz de la colonia Borja, al llegar la Policía Municipal se dan cuenta que no causan daños sino que entran solamente a utilizar los patios y canchas para jugar, pero aun así se les retira del lugar, dio a conocer la regidora de Educación, Estefanía Rodríguez López.

Estefanía Rodríguez López, regidora de Educación.

Señaló que se integraron 35 comités en el mismo número de planteles educativos, principalmente primarias y jardines de niños, que están integrados por 6 u 8 personas, entre padres de familia que por lo regular son integrantes de la sociedad de padres y algunos vecinos, quienes mediante grupos de WhatsApp están enlazados a Seguridad Pública para avisar de manera inmediata cualquier cosa sospechosa que detecten.

Dijo que los planteles educativos que cuentan con comités de vigilancia tienen en el exterior una lona donde se da a conocer que forman parte de este programa, los vecinos vigilantes hacen rondines así como la Policía Escolar que está muy pendiente en este periodo vacacional.

Destacó que la Policía Escolar trabaja en dos turnos para vigilar a toda hora las escuelas y evitar actos de vandalismo, daños y robos, ya que cuentan con 2 unidades y una hace rondines por el día mientras que otra por la noche, además entre los rondines que hace la Policía Municipal en las colonias también recorren los planteles.

Se integraron 31 comités de vigilancia escolar.