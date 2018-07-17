Culpan a la red por desabasto de agua

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.-El alcalde José Luis Fernández Hernández reconoció que sí hay desabasto de agua pero que los problemas derivan del mal estado de la red a lo que se suma las pegazones de tubos para extender el servicio hasta las colonias más alejadas.

Citó el caso de la colonia 26 de Marzo donde pese a llegar el vital elemento no lo hace con suficiente capacidad debido al mal estado de la red que en algunos tramos ya desapareció.

Cuatro Ciénegas ha ido creciendo de manera desordenada y lo mismo sucede con las redes de drenaje y agua potable, pero ahora con la presión de ser Pueblo Mágico nos vemos en la necesidad de un ordenamiento de todas y cada una de las acciones para evitar consecuencias como las que estamos viviendo”, dijo.

Agregó que el pueblo sí cuenta con agua en el subsuelo pero, para que el servicio sea efectivo es necesario cambiar por completo el sistema, modernizándolo pero sobre todo asegurando que tenga una buena calidad de vida y duración.

Un reto difícil de conseguir debido a que es poca la captación de recursos que se tienen de parte de los usuarios pues menos del cincuenta por ciento pagan por el servicio que reciben, continuó diciendo el entrevistado.

Dijo que el suministro y los servicios indirectos tanto de agua potable como drenaje son factores determinantes en la conservación de Pueblo Mágico de ahí que buscarán alternativas para el mejoramiento de ambos.