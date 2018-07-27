Cumplen con traslado al juego de Acereros

SAN BUENAVENTURA COAH.- Una vez más el departamento de Fomento Deportivo cumplió con los aficionados al beisbol al proporcionarles transporte gratuito para que se trasladaran hasta el Estadio Monclova a presenciar el juego de Acereros de Monclova contra Sultanes de Monterrey.

Como parte de la celebración del Día San Buena en el Estadio Monclova, Fomento Deportivo puso a disposición dos camiones para los sambonenses aficionados al Rey de los Deportes, uno partió del ejido San Antonio de la Cascada haciendo parada en los ejidos situados por el mismo rumbo para después llegar a la plaza principal, donde ya los esperaba la otra unidad para así juntos partir al Horno más Grande de México”.

La Directiva del Club Acereros de Monclova proporcionó las facilidades a los aficionados que fueron por su cuenta al permitirles el acceso gratis presentando únicamente una identificación oficial.