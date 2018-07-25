Da Lencho prioridad a todas las denuncias

Frontera, Coah.- Es prioridad para el alcalde Florencio Siller Linaje, solucionarle las solicitudes que realizan los fronterenses mediante el departamento de Atención Ciudadana, y contribuir para que tengan mejores condiciones de vida con la eficiencia de los servicios públicos.

Siempre se mantiene al pendiente de las quejas, peticiones y sugerencias que realiza la ciudadanía, en el departamento que se ubica a la entrada de Presidencia Municipal, y también a través de la línea telefónica 072.

“Estoy constantemente monitoreando este departamento, voy y reviso como atienden a la gente, si canalizaron las solicitudes a los demás departamentos, porque aquí se reciben las quejas y se envían a donde corresponde para su solución inmediata”, señaló el Alcalde de Frontera.

Para que la rapidez y eficiencia sea la misión de trabajo diario en el Ayuntamiento de Frontera, este departamento envía las peticiones de las demás direcciones municipales.

“Que cada área haga su trabajo, que cada quien cumpla con el trabajo encomendado, por eso sigo muy al pendiente de cada departamento, para que todos en armonía trabajemos y rindamos cuentas a nuestra comunidad”, señaló Florencio Siller Linaje.