Dan de baja a cinco policías deshonestos

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Al menos seis elementos de Seguridad Pública han sido dados de baja en lo que va del año, uno por no pasar el examen de confianza y el resto por falta de honestidad, indicó el presidente municipal Enrique Soto Ojeda.

Dijo que constantemente están al pendiente del comportamiento de los policías, sobre todo que se manejen con honestidad y probidad, para que sean dignos integrantes del cuerpo policíaco de la ciudad.

Señaló que el resto de la corporación, que son 33 elementos operativos a la fecha, saben de sobra que deben comportarse adecuadamente para conservar su empleo, y cumplir con el objetivo principal que es el hecho de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

El Alcalde consideró que a la corporación le faltan al menos diez elementos más para que puedan brindar un servicio más eficiente de seguridad pública.

Mencionó que hay algunas personas en espera de los exámenes de confianza, y que constantemente los evalúan para verificar que sean las personas adecuadas para integrar la corporación.

ESPERAN 4 PATRULLAS MÁS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Asimismo, destacó que al llegar en enero a la administración solo tenían una “patrulla y media” y es que a los quince días una de las dos unidades se averió, por lo que debieron comprar de inmediato cuatro patrullas más.

Y ahora, están por especificar la fecha en que el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme hará entrega de cuatro patrullas más con lo que vienen a reforzar el equipo de Seguridad Pública.