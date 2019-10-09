Decomisan auto en San Buena

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Nuevamente se realizaron operativos de decomiso en este municipio por parte de la Administración Fiscal General, quienes esta vez hasta autos con engomados de la UCD, ONAPPAFA y otras organizaciones detuvieron para revisar que no fueran mexicanos y portaran ese tipo de placas sobrepuestas.

Se decomisó un auto y se aplicaron 20 infracciones.

El primero operativo se desarrolló en los límites de San Buenaventura y Nadadores a la altura del monumento al León, las mismas acciones se realizaron posteriormente a la entrada de San Buena, el resultado fue de un auto confiscado al portar laminados vencidos, es decir del 2016 hacia atrás y se aplicaron 20 infracciones a quienes tuvieran placas del 2016 al 2018.

Antonio Guajardo, informó que el objetivo de lo anterior es que todos los coahuilenses estén debidamente identificados mediante los autos de circulación.

“No todo es el recaudar, queremos que estén actualizados en placas pues esto también entra en el ramo de la seguridad, se van a seguir haciendo operativos y ofrecen convenios si el conductor no tienen lo recursos, acérquese a Recaudación hagan ese convenio y se evitan esas multas o el decomiso de los vehículos”, dijo.

Comentó que por semana se llevarán a cabo dichas acciones por parte de elementos de Recaudación de Rentas y Fuerza Coahuila para lograr que de 12 mil conductores de San Buena 4 mil paguen los derechos de control vehicular.