Deja excandidata sin cancha a deportistas

NADADORES COAH.- Abierto revanchismo político quedó de manifiesto de parte de la excandidata a la Alcaldía por el PAN, Rocío Falcón quien no esperó ni 48 horas después del proceso electoral para exigirle al Municipio el retiro inmediato de las porterías ubicadas en el terreno conocido como “Campos de la Curva”, como se le conoce dejando sin espacio para la práctica del fútbol.

Dicho predio es propiedad de su familia, sin embargo pese a pedirle que apoyara a las ligas de fútbol que ahí juegan en tanto se buscaba otro espacio para acondicionarlo, esta se negó alegando que su familia tenía proyectos inmediatos en dicho terreno.

Los afectados acudieron ante el Edil para pedir apoyo al deporte comprometiéndose las autoridades a preparar terrenos donde puedan practicarlo.

No conforme con eso en días pasados un grupo de pensionados acudieron a la Presidencia Municipal para quejarse de que el terreno que por muchos años fue utilizado como estacionamiento había amanecido cercado, descubriendo que era propiedad también de la excandidata panista.

Tenemos terrenos que acondicionaremos para apoyo al deporte, dijo el alcalde Abraham Segundo González Ruiz.

Al respecto, el alcalde Abraham Segundo González Ruiz comentó que personalmente habló con la familia de la excandidata para pedirles un poco de tiempo ya que era muy apresurado el cambio, además de que afectaría a los jugadores pero la respuesta fue que ellos necesitaban los terrenos y ante eso no se pudo hacer nada.

No queríamos quedarnos con los terrenos, de hecho sabemos que tienen dueño y por lo mismo los respetamos, pero ante la negativa que recibimos estamos en la búsqueda de otros espacios donde los equipos jueguen y sin problemas.

Lamentó esta situación, pero dijo que es respetable las decisiones que se toman en los bienes propios, pero que no esperaba que una vez que el Municipio retirara las porterías los dueños del terreno de la curva meterían maquinaria pesada para remover la tierra, acabando con las esperanzas de los muchachos que todos los fines de semana se reunían en el lugar para jugar.

Descartó entrar en conflictos y dijo que ante los retos que la administración le impone, el impulso al deporte es uno de ellos por lo que ya están trabajando en el acondicionamiento de algunos espacios para que el impulso al deporte continúe.

Supuestamente también este terreno es de la familia de la excandidata panista y fue cercado para impedir que los pensionados se estacionaran.