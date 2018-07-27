Dejó la feria toneladas de basura

SAN BUENAVENTURA COAH.-Un total de 950 toneladas de basura se recolectaron en el Municipio del 2 al 23 del presente mes, la cual se incrementó e incluso se triplicó durante los días de feria.

El Secretario del Ayuntamiento José Gerardo Motomochi Ávalos comentó que la cantidad de desechos se incrementó debido a la feria ya que por lo general son 200 toneladas aproximadamente las que se depositan en el relleno sanitario pero que los tres fines de semana pasado dicha cantidad se duplicó, es decir que llegó a 400 esto debido a que en esos días los eventos como bailes y presentación de artistas atrajeron mucha gente.

Hasta en el exterior se ven deshechos que arrojaron los comerciantes.

Situación que es normal ya que el aforo que se recibió de visitantes fue elevado en comparación con otros años y que al final de cuentas resultó favorable para el evento con causa que se persigue, y es que este deje buenos beneficios económicos.

Al respecto el funcionario dijo que el personal de Limpieza ya está trabajando en las instalaciones de la feria pues la consigna que tienen es que quede lista cuanto antes eliminando todo vestigio de basura y mal orden que en el lugar pudiera haber.

Reconoció que sí fue mucha basura pero que dentro de lo que cabe todo estuvo bien por lo que ahora están a la espera de resultados.