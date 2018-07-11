Denuncia a Síndica por cachetearlo

LAMADRID COAH.- El comerciante Claudio Soto Rodríguez mejor conocido como “Piolo” afirmó que ratificará su denuncia en contra de la Síndica de Mayoría María Teresa Barrios García por la agresión física y verbal de que fue objeto además de que llevará todos los documentos, pruebas y videos del caso. Porque dijo que no se vale que personas que presumen de ser instructoras del IEEA se comporten de esa manera.

Además pedirá se lleve a cabo una investigación del caso y de la funcionaria en mención para que esto no se vuelva a repetir con ella ni con nadie, porque no se vale que aprovechándose del cargo que ostenta haga este tipo de desfiguros.

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“Hoy me tocó a mí soportar sus arranques de coraje pero después puede ser otra persona, por eso es necesario ponerle freno a la situación para que de una vez por todas esto no se vuelva a repetir, ya que son las amenazas de una autoridad las que afectan a la población pero en su caso no es así”.

Dijo que todo el mundo lo conoce y que es de las personas que no se deja intimidar y que si algunos no saben el motivo del problema que sostuvo con la funcionaria es porque se debió a que el grupo de políticos al que ella pertenece perdió la contienda por la alcaldía y buscó con quien recalar.

Sentenció que es una persona que no se deja, que respeta a la gente y más en el pueblo donde son muy pocos y todos se conocen, pero que hay cosas que no se pueden pasar por alto y deben ser atendidas.