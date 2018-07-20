Desempleado le da nueva vida a llantas

SAN BUENAVENTURA COAH.- Cuando se tiene ingenio y creatividad no existen las limitaciones y un claro ejemplo de que la imaginación no tiene límites es el matrimonio conformado por Alejandro Romo Iracheta y Esther Zúñiga Carrillo, quienes convierten las llantas que se desechan en hermosos objetos que van desde juegos de sala, comedores, sillas para jardín, maceteros y hasta adornos para el jardín o el patio.

Fue hace nueve años cuando Ramón se quedó sin trabajo, se desempeñaba como empleado en Granjas Orespi pero un día lo reajustaron, de ahí se fue a cuidar ranchos pero en sus ratos libres se reunía con Enrique Decena, quien manejaba las llantas y les daba forma, fue con él con quien aprendió a trabajar hasta lograr la perfección en la transformación de llantas en bonitas figuras.

Las sillas se pintan a mano para que queden más bonitas.

Para que un juego de sala o comedor quede bien resistente hay que saber escoger las llantas que se necesitan pues para las sillas se requiere que sean cuerda de nailon y para los asientos cuerda de acero.

En cuanto a la recolección del material afirma que tiene que ir a las vulcanizadoras para escogerlas o bien en los tiraderos a donde las llevan, pero deben tener un grado de calidad para que el resultado sea un producto resistente.

Hacer tanto una sala como un comedor se lleva una inversión de 550 pesos ya que se tienen que comprar los tornillos guasas, tuercas que se necesitan para unir las piezas además de la gasolina para el acarreo, y la elaboración.

Comenzaron haciendo maceteros.

El costo de estos juegos de sala o comedores es de mil 500 pesos pero sale al mercado una vez que se comprobó el equilibrio y que las medidas sean correctas, “aquí no se hacen las cosas al tanteo porque depende de esto que al cliente le guste y que nos recomiende con sus amigos siendo de esta manera como la cartera de clientes se ha incrementado”.

La elaboración de juegos de estos se lleva una semana y juntos Alejandro y Esther los fabrican, el acabado lo hace ella pintando todo de negro con contrastes dorados para que se vean llamativos.

Narra que iniciaron con objetos sencillos como maceteros, figuras como cisnes, columpios, adornos, palmeras, tazas, cercos, etc. Pero conforme pasó el tiempo y se dio a conocer con objetos más grandes, apenas tiene tiempo para cumplir con estos compromisos porque los pedidos le llegan por anticipado.

En tono de broma Alejandro dice que esta actividad es buena para ellos porque a la edad que tienen es una terapia la que practican juntos, evitando el estrés y la tensión haciendo su vida más agradable y productiva.