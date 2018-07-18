Desmienten rumor de paro en Inmagusa

CASTAÑOS, COAH.- El Secretario General del nuevo Sindicato de Inmagusa, Rolando Aguirre Sandoval negó la veracidad sobre los rumores de un posible nuevo paro laboral en la empresa, y aseguró que al contrario, hoy más que nunca están en mejores condiciones los agremiados.

Ayer al mediodía alguien publicó en redes sociales sobre la organización de los trabajadores de esta empresa castañense para realizar un nuevo paro laboral, esto a casi tres meses de que se efectuó uno en este lugar.

Entrevistado al respecto, Aguirre Sandoval se encontraba incluso al interior de la empresa, dijo que sus compañeros estaban laborando de manera tranquila y sin ninguna novedad, además aprovechó para aclarar que no hay motivos para impulsar alguna acción en protesta.

En rumores quedó el anuncio de un nuevo paro laboral en Inmagusa, para esto usan las redes sociales algunas personas para confundir.

Lo anterior, luego de recordar que fue el 21 de abril del año en curso cuando los obreros de Inamgusa hicieron un paro laboral que perduró más de 48 horas, en protesta porque pedían más utilidades y mejores prestaciones laborales, todo se les concedió llegando a un sano acuerdo por parte de la empresa y trabajadores.

“Hoy estamos mejor que nunca, mejores prestaciones, mejores salarios, y sobre todo, mejores condiciones de trabajo así que descartó eso que dicen en las redes sociales, es mentira”, insistió.

Añadió, “¿escucha todo el ruido que se oye a mi alrededor?, es porque estoy dentro de la empresa y estamos todos trabajando, la producción va muy bien, los compañeros están contentos”.

Horas más tarde, trascendió otro rumor, sobre que patrullas de Fuerza Coahuila no dejaban entrar a algunos empleados supuestamente corridos de la empresa, situación que también resultó totalmente falsa, el encargado del filtro policial en el lugar, dijo que son operativos de vigilancia normales que realizan fuera de la empresa, pero para verificar el tráfico vehicular sobre la carretera 57.

Al finalizar dijo que lo único que se ha sabido es que son tres empleados los que pretenden desestabilizar pero no han logrado nada.