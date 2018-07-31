Despiden a policías por indisciplinados

DIANA ORTIZ / LA VOZ

FRONTERA, COAH.- Al menos tres policías han sido dados de baja este año, los motivos son faltas, uno más está en etapa de revisión por el consejo por ser indisciplinado y desobediente, así lo declaró el general Juan José Castilla Ramos.

El Director de Seguridad Pública, dijo que actualmente la corporación policiaca cuenta con 101 elementos en activo, y lo óptimo para la seguridad de la ciudad son 120 elementos.

Actualmente, hay 20 estudiantes en la academia de policía así que sería factible que pronto se logre la meta del número mínimo de 120 policías en Seguridad Pública.

El joven que está en espera de que se revise su caso en el Consejo Técnico de Seguridad, los motivos son porque constantemente abandona su trabajo sin justificación alguna.

Y aunque este caso no ha sido tomado de manera interna, por decisión del General se decidió turnar la decisión sobre la sanción a este policía directamente al Consejo Técnico para que defina la situación laboral de esta persona que ha caído varias veces en incumplimiento, desobligación e irresponsabilidad.