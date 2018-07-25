Detona el suicidio agresión a mujeres

SAN BUENAVENTURA COAH.- Es el maltrato sicológico el mas denunciado en el Instituto Coahuilense de la Mujer lo cual genera problemas emocionales que llevan a la perdida de la autoestima, la depresión e incluso el suicidio.

Anabel Cristina Jiménez , Trabajadora Social de la mencionada dependencia dijo que el problema va en aumento como resultado del machismo que priva en la sociedad pero que está en manos de la mujer afectada ponerle un alto a la situación ya que este es un tipo de violencia clasificado como grave si no se atiende a tiempo.

Dijo que la mujer padece situaciones de riesgo como es el caso de las físicas, económicas, patrimonial y sexual pero es la sicológica la que más se reporta ya que esta tiene muchas gamas como el maltrato de sobajar, humillar, amenazar, chantajear que va acompañada por daños físicos, empujones que afecta a toda la familia. Este tipo de violencia se ve en todas las etapas de la vida, no tiene edad, siempre ha existido sin embargo es el principal detonante las costumbres que se viven y trasmiten siendo el machismo sinónimo de control.

En cuanto a los municipios que más presentan violencia esta Castaños en donde se destaca la física y con ello más denuncias respectivas.

“Medimos la violencia como un termómetro que va desde descalificativos, caricias hirientes, ofensas hasta la violación que van mermando la autoestima hasta caer en la depresión”.

Frases como nadie te quiere, estas llena de hijos, estas gorda, te ves mal, eres fea, etc, comienzan a trabajar en la mente de la mujer minimizándola al grado de que llega a pensar que sin el hombre no puede vivir y eso está mal porque no logra salir del bache emocional en que cayó.

Los padres de familia debe apoyar a sus hijas adolecentes cuando pasan por situaciones de esta naturaleza incluso esta dependencia cuenta con refugios para atenderlas y cuidarlas junto con sus hijos menores de 14 años que reciben sus alimentos y sus vástagos van a la escuela temporal además de que se les enseña un oficio para que se valgan por sí mismas.

La violencia sicológica va acompañada de muchas cosas que destruyen a la mujer, por ese motivo es necesario detectarla a tiempo y pedir ayuda profesional.