Diabetes postra en cama a Don Delfino

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Complicaciones ocasionadas por la diabetes y alta presión llevaron a Delfino Zamarrón Andrade a sufrir la amputación de un pie, por lo que permanecer postrado en cama lo pone en riesgo de que le salgan llagas en su cuerpo, razón por la cual sus familiares piden apoyo a la comunidad para que les donde pañales, insulina intermedia y material de curación, además de alimentos pues vive de su pensión de dos mil pesos mensuales que recibe desde hace más de quince años.

En sus buenos tiempos cuando don Delfino, mejor conocido en el mundo policiaco como “Mayorga” fue custodio, labor que desempeñó por más de veinte años y que a cambio de eso, durante la administración de la profesora Mirna Pérez lo despidieron sin pensión ni terminación.

Hace un año perdió la vista por eso depende de los demás para sobrevivir.

“Yo estaba fuerte y me fui de velador a una fábrica de carnes frías ubicada a la salida a Abasolo, fue ahí donde me pensionaron porque no podía trabajar, después me arreció el azúcar y los médicos me sacaron los tendones del pie izquierdo dejándolo inmóvil, aun así podía caminar con muletas pero la enfermedad se pasó al pie derecho y me lo cortaron, los dolores que padezco son muy fuertes y ahora ya no me puedo levantar”, dice con lagrimas en los ojos Delfino.

Narra que cuando fue policía custodiaba la Zona de Tolerancia y fue ahí donde conoció a una mujer de nombre María Reyes Trujillo, quien ya tenía familia pequeña que él crió y les dio educación, pero un día cuando estaba enfermo ella vendió la casa y acabó con el negocio de abarrotes que tenían dejándolo en la calle porque nunca más volvió a verla.

Mientras platica, su hija Dolores Zamarrón López, dice que de los tres entenados que tiene solo Jésica es la que lo ve de vez en cuando pero que el resto, Rosalba y Filiberto no se acuerdan de él y los gastos que representa la enfermedad de su padre son muchos y con el poco dinero que reciben no completan.

"La herida de la amputación no cierra debido a la diabetes pero corre riesgo de una infección debido a las condiciones de sanidad que privan en el cuarto".

Delfino necesita muchas cosas pero más que todo que el cuartito que habita tenga un techo seguro bien sea de concreto o al actual que es de lámina le pongan cielo falso, porque el intenso calor que irradia la lámina empeora su situación.

Amigos que lo conocen de toda la vida son los que lo han hecho fuerte al llevarle pañales y materiales de curación que del diario necesita porque la herida de la amputación que le hicieron no le ha cerrado aun además de que las condiciones ambientales que hay en el cuarto son poco confiables para su recuperación.

Tuve muchos hijos, propios y no propios por los que vi todo el tiempo, pero ahora me tienen en el olvido no vienen a verme y menos me apoyan, Lola, refiriéndose a su hija, es la única que me atiende pero no puede hacer mucho por mí porque necesita ayuda para moverme, dice el enfermo.

Al respecto Lola, afirma que para ella es muy difícil trasladar a su padre a las consultas y porque no asiste, los médicos no lo atienden, además está por vencerse la supervivencia para mantener la pensión al corriente pero todo eso se debe a que no puede trasladarlo ni siquiera en taxi.

En cuanto al apoyo de las autoridades municipales, dijo que hasta el momento solo un paquete de diez pañales es lo que le han dado y que se comprometieron acudir para constatar en qué condiciones vive Delfino para apoyarlo.

Son los amigos de mi padre quienes al ver las redes sociales se dieron cuenta de su situación, a las que agradecemos su ayuda.