Dispara a niño de 5 años

RAMOS ARIZPE.- Un menor de 5 años resultó herido en la cabeza por su vecino, en la colonia Analco luego de que este le disparara “por accidente”.

Rafael González Sánchez se encontraba limpiando un rifle de diábolos calibre 5.5 milímetros afuera de su domicilio y no se percató que el arma estaba cargada y se le disparó, hiriendo al menor.

El vecino se ofreció a llevarlo de inmediato al hospital Ixtlero, donde los médicos hicieron que el niño recuperara al conocimiento, incluso dijeron que su vida no estaba en peligro.

Elementos de la Policía Municipal y agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, se trasladaron al hospital para tomar conocimiento de los hechos. Rafael fue detenido por los elementos policíacos y puesto a disposición de la autoridad correspondiente; para realizar las investigaciones pertinentes.