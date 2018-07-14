Dispara SIMAS cobro a senectos

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Altísimos recibos están llegando a los ciudadanos por el servicio de agua potable, no importa que sean pensionados y tengan una tarifa preferencial tienen que pagar desde 600 a mil pesos mensuales por un consumo que no tienen.

Mientras que SIMAS se excusa en que el alto cobro es por fugas en los hogares y nada se puede hacer para beneficiar a las personas, aún cuando aquellas que acuden a quejarse son principalmente de la tercera edad a las que se les dificulta pagar altas cantidades.

José Briones Martínez, regidor de Agua Potable.

El regidor de SIMAS José Briones Martínez dio a conocer que en los últimos 3 meses se han disparado las quejas por altos cobros de SIMAS, cerca de 60 recibos tiene en sus manos de personas que piden un arreglo y descuento para poder pagar.

Dijo que un pensionado tiene una tarifa preferencial de 120 pesos mensuales y esa cantidad estaban pagando hasta hace 2 o 3 meses, a partir de ahí les han llegado recibos primero de 300 y ahora hasta 600 u 800 pesos, que difícilmente pueden pagar con las pensiones que tienen.

“Han comparado sus recibos y es demasiado el aumento que tienen, y como son las personas de la tercera edad las que más batallan para pagar son también las que vienen a quejarse y a buscar que se les ayude con algún descuento porque de otra manera no pueden pagar”.