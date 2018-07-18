Dona Gunderson pintura a escuelas

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- El departamento de educación recibió la mañana de ayer 183 cubetas de 19 litros de pintura que donó la empresa Gunderson para las escuelas públicas de la localidad.

Profesor Jorge Alberto Hernández, director de Educación.

El director de Educación, Jorge Alberto Hernández acudió con personal del municipio a recoger el donativo y explicó que el beneficio es para las poco más de 43 escuelas de la localidad, tanto de la zona urbana como rural que desde el inicio de la administración han solicitado pintura.

Destacó que fue hace tiempo cuando se ingresó la solicitud vía oficio a la empresa para el apoyo y hoy en día se recibió ya la pintura que va a ser distribuida de acuerdo a las necesidades de cada escuela.

Consideró que esperarán el inicio del próximo ciclo escolar, para que el presidente municipal Enrique Soto Ojeda haga la entrega oficial de la pintura a directores y padres de familia de cada escuela.

“La repartición de las cubetas de pintura se hará de acuerdo a lo que cada escuela solicitó desde el inicio de la administración, nosotros somos el conducto para cumplirles esta necesidad, pero la empresa Gunderson es quien les envía el apoyo a las instituciones educativas de nuestro municipio”, indicó.