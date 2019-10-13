Donan 8 toneladas a Banco de Alimentos DIF y Gobierno de Coahuila

Saltillo, Coah.- Al reconocer la gran labor que realiza el Banco de Alimentos de Saltillo para asistir a la población más vulnerable con el fin de combatir la pobreza alimentaria, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, realizó la donación de ocho toneladas de alimentos durante la Campaña Nacional “Alimenta” 2019, que llevó a cabo esta organización de la sociedad civil.

“El Gobierno del Estado se enriquece al contar con organismos de la sociedad civil como el Banco de Alimentos de Saltillo”, expresó Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila, a nombre del gobernador Miguel Riquelme y de la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del Sistema Estatal DIF.

“Nuestro reconocimiento por la gran labor que día a día realizan para hacer llegar alimentos a los grupos vulnerables con el fin de combatir la pobreza”, expresó.

El funcionario refrendó el compromiso del Gobierno Estatal y del DIF Coahuila de continuar trabajando para atender las necesidades de las familias coahuilenses, y especialmente de aquellas que viven en situaciones de riesgo o en condiciones de vulnerabilidad.

Momentos antes, el presidente del Banco de Alimentos, Carlos Mery Milán, mencionó que el problema de desnutrición que existe en México recae en los niños menores de 5 años, cuyo daño cerebral por la falta de nutrientes es irreversible.

De ahí la importancia que Banco de Alimentos sea el puente entre el rescate de los alimentos que se desperdician en nuestro país y por otro lado la carencia alimentaria.

Al respecto aseguró que fácilmente, con la abundancia que tiene México, se podría llegar a cubrir todas las necesidades alimentarias, con el rescate alimentario de un solo mes.

Hoy en día, los 55 bancos de alimentos que existen en nuestro país atienden a alrededor de 1.3 millones de personas, y sólo en Saltillo, con la ayuda de personal voluntario, a 30 mil beneficiarios, como el señor Gabino García, del ejido Frausto, quien a nombre de todas las personas que reciben el apoyo del Banco de Alimentos expresó su agradecimiento.

Esta, que fue la décimo séptima colecta anual del Banco de Alimentos de Saltillo, contó con la presencia del sacerdote Héctor Jorge García, quien como representante de la Diócesis de Saltillo impartió la bendición al inicio de la jornada de colecta, recordando que lo que cuenta es lo que hay en las instituciones y en los corazones de las personas para poder generar grandes transformaciones en la sociedad.

Estuvieron también presentes en el evento, el Mayor de Infantería Juan Carlos Facundo Gómez, representante de la Sexta Zona Militar; Érika Valdés, subsecretaria de Bienestar y Desarrollo Social; Priscila Peña, representante de Bienestar Telmex; José María González Lara, coordinador de Extensión Universitaria de la UAdeC; Luisa Soto, encargada del Despacho del DIF Saltillo, y Roberto de los Santos, coordinador general de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación de Coahuila.