Donan empresarios uniforme a policías

CASTAÑOS, COAH.-Con apoyo de empresarios de la localidad, se logró la compra de 37 uniformes nuevos para elementos de Seguridad Pública, se estima que se puedan estrenar el día en que el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme venga a este municipio a hacer entrega de 4 patrullas.

Así lo dio a conocer el regidor de Seguridad Pública Luis Alfredo Villalobos de la Torre, tras destacar que hubo una inversión aproximada a los 60 mil pesos para esta adquisición.

De los cuales, los empresarios aportaron 40 mil pesos en conjunto y al Municipio le correspondió aportar los 20 mil pesos faltantes.

Los uniformes constan de pantalón y playera, el único cambio que se registrará será el color de la playera, que antes era negra y ahora será color gris.

Mencionó el entrevistado que más adelante darán a conocer las empresas que apoyaron en esta inversión para brindarles un agradecimiento.