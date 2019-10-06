Educarán a papás en responsabilidad

FRONTERA, COAH.-La presidencia municipal, PRONNIF, el departamento de Educación y la Coordinación de Servicios Educativos trabajarán en coordinación para mejorar la educación en los niños, esto por medio de platicas con los padres de familia que fomenten la responsabilidad de los padres de familia en los horarios de ingreso a los planteles así como en la alimentación y los derechos de los niños.

Organizaciones, gobierno y la Coordinación de Servicios educativos trabajarán en pro de los alumnos, para ello se firmó un convenio de colaboración.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, Coordinador de Servicios Educativos mencionó que se firmó un convenio con todos los involucrados para que los docentes coordinen esfuerzos para el mejor rendimiento escolar de los niños.

“Siempre hemos sabido que existe tolerancia en los horarios de llegada de los niños, sin embargo partir de la firma de este convenio los niños por ningún motivo serán dejados afuera del plantel, regresados a sus viviendas o castigados por los retardos, sin embargo se dialogará con sus padres para dar a conocer el motivo de sus retardos y se buscará una alternativa para apoyarlos”.

Mencionó que otros de los aspectos que se cuidarán son la alimentación de los menores, revisando las cafeterías de los planteles para disminuir la venta de alimentos chatarra, refrescos y dulces con alto contenido de azucares.

Así mismo explicó que en caso de las familias que tiene algún tipo de problemas o los niños que sufren acoso o bulliyng escolar por medio de compañeros e incluso de docentes, se tendrá apoyo psicológico e incluso legal de forma gratuita por medio de la Pronnif, cuyo objetivo fundamental es la protección de los niños y niñas, así como el bienestar de las familias.

Rodríguez Ramos dijo que este convenio será llevado a todas las escuelas de la Región para que los directivos tomen las medidas correspondientes y de esta forma puedan apoyar a sus estudiantes a tomar la enseñanza aprendizaje de mejor manera y con ello tener también mejores calificaciones.