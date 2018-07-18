Electrificación: el reto de Escobedo

ESCOBEDO, COAH.- Ante el notable rezago de electrificación que priva en la comunidad, la alcaldesa Dulce Belén de la Rosa Segura, afirmó que retomará los proyectos que pasadas administraciones dejaron pendientes para realizarlos ya que muchos quedaron encaminados pero faltó bajarla a las casas.

Dijo que son cuatro obras pendientes tanto en la cabecera como en Escobedo que se pretende concluir, para eso solicitarán un estatus de ellas para saber porqué se quedaron a medias ya que no se sabe si quedaron inconclusas por falta de pago, por incumplimiento del contratista o falta de recursos y partiendo de la respuesta comenzar a trabajar.

"Tenemos mucho qué hacer en el rubro de la electrificación”

Dulce Belén De la Rosa Segura, Alcaldesa.

"Tengo muchas familias que reclaman porqué no se concluyeron las obras cuando que en la mayoría de los casos están los postes, el tendido del cableado, pero solo falta la conexión que es lo que estamos buscando solucionar para que todo el pueblo tenga energía eléctrica.

En cuanto a los archivos de estas obras dijo que no existen ya que se han buscado por todos lados y no aparecen, pero que eso no la va a detener porque ya habló con las familias beneficiadas que son muchas con las que se comprometió llevarles la luz.

Es un reto para mi Administración pero lo vamos a hacer porque se trata de que tengan una mejor calidad de vida y la luz es tan importante en tiempo de frío como de calor”, puntualizó la entrevistada.