Ellos también lloran

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- También los hombres sufren de violencia intrafamiliar, el pasado fin de semana la Policía Municipal atendió un caso en la colonia Aviación donde el afectado presentaba una herida en la cabeza que ameritó sutura, el tercer caso registrado en lo que va de este año.

Aunque los índices de violencia hacia la mujer siguen siendo mucho más elevados y hasta alarmantes, ya que en los casi 7 meses que van de este año se han registrado 174 casos o al menos los que ha atendido la Policía Municipal, dio a conocer el director de Seguridad Pública, Juan José Castilla Ramos.

Juan José Castilla Ramos, director de Seguridad Pública.

Comentó que en los rondines que realiza la Policía Municipal en la colonia Aviación, el pasado domingo por la noche les interceptó Mario Vázquez de 35 años de edad, que presentaba una herida en la cabeza y pidió ayuda, se mandó llamar la ambulancia y paramédicos que suturaron al afectado.

Lo extraordinario de la situación, dijo, es que la herida que presentaba el afectado fue causada por su mujer que lo agredió, aunque no dio detalles respecto al motivo ni al objeto con el que lo agredió.

La Policía Municipal recomendó al agredido acudir al Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente.

Destacó que los casos de violencia familiar son alarmantes sobre todo aquellos en que la víctima es la mujer, se han atendido 174 en lo que va del año y en la mayor parte de estos la Policía Municipal sigue pendiente con rondines ocasionales a los domicilios como una medida para evitar que se sigan dando actos de violencia que afecten a las mujeres.