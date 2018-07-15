Empieza compras de útiles escolares

Han pasado apenas algunos días de que miles de alumnos pusieron fin al ciclo escolar y ya los padres de familia se han anticipado a la compra de útiles escolares, aprovechando las distintas ofertas que tiendas y supermercados han lanzado desde principios de mes.

“Ahorita tenemos un 3 por 2 en toda la papelería y la próxima semana entran en el descuento las mochilas, loncheras y lapiceras que no entraron esta semana.

Sí se incrementó la afluencia de clientes, normalmente la temporada de papelería es fuerte para nosotros, pero es la primera vez que se hace un descuento tan grande y tan anticipado para que la gente comience consumir”, dijo a Vanguardia la gerente del lugar.