Emplazan registro de pozos privados

REGIÓN CENTRO, COAH.- Hasta el miércoles por la tarde tienen de plazo los dueños de los pozos de agua para acudir a registrarlos ante el Director de Desarrollo Rural de los respectivos municipios, de lo contrario los dueños de estos se verán privados de los beneficios de infraestructura y equipamiento.

"Tenemos hasta el miércoles por la tarde para complementar el listado de los pozos que hay en cada pueblo, de lo contrario los productores no recibiremos beneficios'

Hugo Alberto Rodríguez

Coordinador.

Disposición que ya puso a trabajar a los directores de Desarrollo Rural de todos los municipios llamando a los dueños para que los registren o bien visitándolos en sus respectivas comunidades donde tengan los pozos, bien sea en función o fuera de servicio, pero el caso es que todos queden conformados en un padrón que el miércoles por la tarde se enviará a la Comisión Nacional del Agua para que los reconozca.

Fue el pasado viernes cuando el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, dijo que no existe un padrón detallado de la cantidad de pozos que hay en el Estado, lo que quiere decir que no hay precisión en cuanto a la legalidad de estos lo que llevará a que hasta en tanto no se registren los pozos no habrá apoyos ni federales como estatales.

“Un trabajo que implica la ubicación del pozo, ver cuántas concesiones están vencidas, levantar el listado para enviarlo personalmente a Conagua en Saltillo, una labor que comenzará de cero, porque hasta ahora no sabemos cuántos hay en los pueblos, ni cuántos registrados, ni los que funcionan, como los que están obsoletos”, dijo el coordinador de Desarrollo Rural en el municipio de San Buenaventura, Hugo Alberto Rodríguez.