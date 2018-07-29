En Castaños Investiga Seguridad Pública quema de llantas clandestina

CASTAÑOS, COAH.- Elementos de Seguridad Pública incautaron una camioneta verde que fue abandonada al norte del bulevar Galaz, presuntamente en este vehículo se transportaban llantas que eran quemadas a cielo abierto.

El director de Seguridad Pública, Victorino Reséndiz Cortez, informó que fue hace pocos días cuando después de varias denuncias detectaron la quema de llantas al norte del bulevar, presuntamente los propietarios de esta camioneta llevaban las llantas, encendían el fuego y más tarde regresaban a recoger el alambre para venderlo a la empresa Refrigesa.

Sostuvo el entrevistado que los policías no pudieron dar con los ocupantes del vehículo, pues al saber que iba la Policía decidieron dejar ahí la camioneta Blazer Ford, no se sabe con exactitud el modelo, pero tiene placas de Onnapaffa.

La camioneta color verde se encuentra en el corralón municipal en espera de que alguien la reclame, demostrando su propiedad, en caso de no ser así, el vehículo será consignado al Ministerio Público.