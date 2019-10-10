Entrega hoy MARS 2 patrullas a Abasolo

ABASOLO-COAH.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, visitará por primera vez el municipio para la firma del convenio ‘Vamos a Michas’, informó la alcaldesa Mirasol Treviño Puente.

La visita del gobernador estaba prevista para el día 9 de octubre pero fue cambiada al día 11, a las 12:30 horas, es decir el día de hoy, donde entregará simbólicamente dos patrullas para reforzar la seguridad de Abasolo.

Con una mezcla de recursos del municipio, programa hidrocarburos e infraestructura, la alcaldesa ha logrado coadyuvar en el desarrollo de Abasolo, particularmente con apoyos al campo, educación y salud.

La firma del convenio ‘Vamos a Michas’ traerá más beneficios a los ciudadanos y serán dados a conocer el día 11, durante la visita del Gobernador del Estado.

Mirasol Treviño Puente adelantó que por parte del municipio aportará 8 millones de pesos, más 8 del gobierno para convertirlos en diversas obras.