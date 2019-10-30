ENTREGA MARS ESCRITURAS A 168 FAMILIAS Y PONE EN MARCHA COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN ARTEAGA

Arteaga, Coahuila de Zaragoza.- En una productiva jornada de trabajo por el Municipio de Arteaga, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís llevó grandes beneficios a los ciudadanos, al poner en marcha la construcción de un colector de aguas residuales y entregar escrituras a 168 familias.

El Mandatario estatal dio arranque —dentro del programa “Vamos a Michas”— a la construcción de la primera etapa del colector de aguas residuales en la comunidad de Bella Unión, donde se invierten más de 26 millones 700 mil pesos, en beneficio de 42 mil habitantes.

Coahuila es un estado de trabajo coordinado, de acciones conjuntas que le permiten seguir avanzando, tal y como lo demuestran estadísticas recientes que señalan que 22 entidades del País no registran crecimiento, mientras que la economía coahuilense se consolida como una de las 10 que sí mantienen su ritmo de desarrollo, destacó en su mensaje el gobernador Miguel Riquelme.

Resaltó que este tipo de acciones “son las que llamamos obras enterradas”, porque una vez terminadas y en funcionamiento por lo general pasan al olvido.

En agradecimiento por los apoyos, el alcalde Everardo Durán Flores destacó el respaldo que recibe Arteaga del Gobierno de Coahuila en materia de seguridad y en la realización de obras de beneficio colectivo, tanto en la sierra como en la cabecera municipal.

El colector de aguas residuales tendrá una longitud de 5 mil 846 metros lineales de tubería PVC, y contempla la adecuación de 80 pozos de visita en la ruta colectora.

Además, dotará de alcantarillado sanitario a varias colonias y sectores de la periferia oriente del Pueblo Mágico de Arteaga, detalló por su parte el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, Francisco Saracho Navarro.

La Presidencia Municipal tendrá a su cargo la construcción de la línea de conducción del pozo ubicado en terrenos de la Ciudad Universitaria de la UA de C, con erogación de más de 13 millones 500 mil pesos.

Ambas obras beneficiarán durante las próximas tres o cuatro décadas a las familias de Bella Unión y a la cabecera municipal de Arteaga.

ESCRITURAS A FAMILIAS

El gobernador Miguel Riquelme también entregó hoy 168 escrituras a igual número de familias en comunidades ejidales.

A la fecha, el Gobierno del Estado (a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial) ha otorgado 4 mil 300 escrituras en las diferentes regiones.

“Hoy estamos en un evento de seguridad patrimonial, ustedes ya tienen la certeza, la certidumbre de que ese pedacito de México, ese pedacito de tierra es de ustedes, y que además van a poder definir de manera responsable qué hacer con ella”, manifestó el Mandatario estatal al hacer entrega de los documentos que brindan certeza jurídica a familias de Arteaga.

El titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado (SEVOT), Jericó Abramo Masso, destacó el interés del Gobernador en apoyar a las familias coahuilenses para tramitar sus escrituras.

Las 168 familias recibieron también el beneficio de la condonación de los impuestos correspondientes.