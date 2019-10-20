Entregan apoyos a ejidatarios

Ocampo, Coah.- El Gobierno del Coahuila, a través de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER), entregó apoyos a productores agropecuarios de los municipios de Sierra Mojada, Ocampo y Cuatro Ciénegas, del programa “Concurrencia municipalizada 2019”, en el que se invierten recursos estimados a los 3 millones 200 mil pesos en 72 proyectos.

El titular de la dependencia estatal, José Luis Flores Méndez, acompañado de Laura Mara Silva Fernández, Alcaldesa de Ocampo, y representantes de los municipios de Sierra Mojada y Cuatro Ciénegas, realizaron la entrega simbólica de los cheques a los beneficiarios.

“Hoy es un día importante porque el desierto merece un mejor trato de parte de los tres órdenes de Gobierno, estamos con la firme intención de brindar el apoyo también a los caprinocultores de la zona, nos interesa que todos tengamos un beneficio”, indicó.

En su intervención, Flores Méndez precisó que se trabaja para garantizar que quien produce leche en sus hatos ganaderos tengan un precio justo en el pago de su producto al comercializarlo.

Por lo que se ha formado un frente común entre los tres órdenes de Gobierno en la entidad, para que haya un precio de garantía de 8.20 pesos el litro y se les beneficie en lo económico.

Garantizó a los productores de esta región de Coahuila que cuentan con el irrestricto apoyo del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme, como son los productores de cera, lechuguilla, leche o el procesamiento de otros productos que hacen fuerte nuestra actividad.

El titular de la SEDER dijo que se entregan 20 remolques, 12 implementos agrícolas, 10 cobertizos o techos, 10 cercos, 8 corrales, 5 líneas de conducción de agua, 5 bombas para agua, 3 equipos fotovoltaicos, 2 pilas de almacenamiento de agua y 2 sistemas de riego.

Los municipios de Sierra Mojada y Cuatro Ciénegas presentaron cada uno 14 proyectos, de los cuales el primero es de un millón de pesos y el segundo por 800 mil pesos; Ocampo, 44 proyectos, con inversión de un millón 400 mil pesos, beneficiando así de manera directa a sus productores rurales.

Durante el presente año, Coahuila ha participado activamente en este programa, pese a la incertidumbre que priva a nivel federal porque aún no se ha considerado un techo presupuestario para el 2020, confiando en que se pueda integrar una partida para ello.

La Alcaldesa Silva Guajardo agradeció al secretario Flores Méndez el apoyo que el Gobierno del Estado hace llegar a la gente del campo, porque viene a fortalecer la actividad.

A nombre de los beneficiarios del programa, Fernando Ricardo Campos Sánchez agradeció el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Rural, porque les permite seguir adelante con sus proyectos, que favorecen para tener una mayor producción en sus campos, pidiendo ser portavoz hacia el gobernador Miguel Riquelme por los beneficios otorgados.

Finalmente procedieron a realizar la entrega de los cheques a los beneficiarios, quienes se dijeron contentos de su apoyo porque les favorecerá seguir adelante en su actividad agropecuaria.