Entregan fierros de herrar a productores

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Un total de ocho productores recibieron sus constancias de fierros de herrar y señales de sangre, documento que les permite demostrar la propiedad de su ganado y un libre traslado.

El alcalde Florencio Siller Linaje junto al director y regidor de Desarrollo Rural, Isaac Leija y Genaro Escobedo respectivamente, hicieron entrega a los 8 productores de los documentos, 6 de estos ejidatarios del municipio y dos mas de comunidades rurales vecinas que acudieron a esta localidad para realizar el trámite.

El Regidor dio a conocer que es la tercera entrega de fierros de herrar y señal de sangre que se realiza en poco más de medio año de la administración municipal, la primera fue para productores que tenían hasta 3 o 4 años con el proceso trabado.

Señaló que este documento da certeza a los ejidatarios sobre su ganado, porque pueden demostrar que les pertenece principalmente cuando lo movilizan para su comercialización, ya que de carecer de fierro o registro la autoridad les puede retener el ganado hasta que demuestren la propiedad y esto puede tardar varios días.

Al respecto, el alcalde Florencio Siller Linaje dijo que en esta administración se le va a dar todo el apoyo al sector agropecuario, buscando acceder a todos los programas que ponen en marcha las distintas dependencias para apoyo a los productores.

Entre los beneficiarios destacaron productores de La Cruz, Pozuelos de arriba, Fresnillo, Estancias de San Juan Bautista así como de San Alberto y San Agustín que no pertenecen a Frontera, algunos fueron revalidaciones y otros altas al programa.