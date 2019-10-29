Entregan tablets a niños ganadores

NADADORES-COAH.- La Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila cerró la campaña “Nadadores Limpio de Corazón” con el reparto de tablets, material de limpieza, escolar y deportivo a instituciones educativas que participaron en la recolección de PET.

En el mes de abril se empezó el programa que arrancó la Bióloga, Eglantina Canales Gutiérrez y autoridades locales para que 5 escuelas, 3 jardines de niños, 1 secundaria y 1 bachillerato empezarán a recabar este material de plástico y la que lograra juntar una importante cantidad sería la beneficiada con dichos apoyos.

Más de un millón de PET se recolectó por alumnos, directivos y padres de familia quienes contribuyeron al cuidado del medio ambiente y evitando la contaminación.

Se cerró la Campaña Nadadores Limpio de Corazón.

Próximamente se realizará un mercadito de útiles escolares en donde los estudiantes podrán cambiar los boletos que se les entrego a cambio de lápices, cuadernos, colores, plumas y otro material.

La preparatoria fue el centro educativo ganador al juntar más material y la cual se llevó las 4 tablets, se dio a conocer que se llevará a cabo la segunda campaña ante la gran participación que se tuvo y se harán otros programas en apoyo a la sociedad.