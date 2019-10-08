Entregarán 68 y más en San Buena

San Buenaventura, Coah.- El Ayuntamiento de San a Buenaventura a través de Desarrollo Social continúan apoyando en la coordinación y entrega de apoyos.

Por lo anterior se informa a beneficiarios del programa federal 68 y Más bienestar que recibirán su apoyo los días 16, 17 y 18 de Octubre en el Auditorio Municipal Profr. Cuauhtémoc Cortés a partir de las 10:00 am.

Por primera vez se hará la entrega en tres fechas distintas ya que el miércoles 16 de octubre se atenderá a beneficiarios que habitan en el Municipio, jueves 17 quienes viven en Ejidos y Viernes 18 a discapacitados.

Se informa a beneficiarios del programa federal 68 y Más bienestar que recibirán su apoyo los días 16, 17 y 18 de Octubre en el Auditorio Municipal.

La entrega del apoyo federal será en coordinación con personal del ayuntamiento para dar una atención más personalizada a los beneficiarios y agilizar el trámite, al reconocer a cada uno de los adultos mayores, informó la directora de Desarrollo Social Lilia del Carmen Rodríguez.

Los beneficiarios pueden ser acompañados por un familiar hasta las 2:00 pm aproximadamente, horario en que concluye regularmente la entrega de la beca.

El coordinador federal del programa Leonardo Rodríguez Cruz manifestó que los beneficiarios a quienes se les deposita en tarjeta continuarán el mismo procedimiento, sin embargo han estado identificando el padrón de depósitos en la región como parte de la identificación directa que han implementado, cualquier duda siguen atendiendo en la oficina ubicada en Plaza Comercial de Bulevar Pape en Monclova.