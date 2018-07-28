Envían 10 propuestas para policías a Saltillo

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- Diez propuestas para policías preventivos envió el Municipio a la ciudad de Saltillo para que sean analizadas y de autorizarse mandar los candidatos a las pruebas de Control y Confianza para que sean integrados al cuerpo policiaco.

A la fecha son 13 elementos los que se desempeñan en la vigilancia y cuidado del pueblo, pero hace falta una cantidad igual. De ahí que el Municipio se avocó a ubicar a los elementos que por causa de renuncia o situaciones personales, pero de buen comportamiento desearan volver a trabajar en la corporación, proporcionaran sus generales los cuales ya fueron enviados a la Capital del Estado.

El alcalde José Luis Fernández Hernández aclaró que se hizo una búsqueda exhaustiva en la población para ubicar a estas personas, y algunas sí proporcionaron sus generales y ahora están a la espera de que los aprueben para enviarlos a las pruebas correspondientes.

No quisimos enviar documentos de personas nuevas, solo de aquellas de buen comportamiento para evitarnos problemas, por eso tenemos la esperanza de que la respuesta que recibamos sea buena porque estamos dispuestos a invertir el dinero que sea necesario para su capacitación y que se sumen a los trece que ya tenemos trabajando”, dijo el Edil.

Reconoció que el hecho de tener un destacamento militar al oriente del pueblo así como un control de Fuerza Coahuila en la carretera a San Pedro de las Colonias, les ayuda mucho en el resguardo del orden en el pueblo y la seguridad que da confianza al turismo.