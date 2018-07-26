‘Epidemia’ de niñas embarazadas en SB

SAN BUENAVENTURA, COAH.-Es la colonia 16 de Abril el sector que tiene la mayor cantidad de adolescentes embarazadas, 20 en total, le siguen la Benito Juárez y Amalia Solórzano. Ante la gravedad de la situación, la regidora de Derechos Humanos Clara Luz Castro Villarreal llevará a cabo pláticas en los mencionados sectores.

Preocupada por la situación y la rresponsabilidad que implica tener un hijo en la adolescencia, la funcionaria comentó que las condiciones son por demás complejas y que cuanto antes se tiene que trabajar con la sociedad en general para evitar que los índices sigan aumentando.

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Es alarmante la cantidad de adolescentes embarazadas que hay en la localidad, dijo la regidora de Derechos Humanos Clara Luz Castro Villarreal.

Es un problema social fuerte porque un adolescente trunca su vida al convertirse en madre de familia y por lo general al final de cuentas son los padres de esta quienes cargan con la responsabilidad generando una cadena interminable de condiciones poco favorables para los hijos al vivir en ambientes disfuncionales”.

Una de las estrategias que se aplicarán es llevar las pláticas hasta las colonias, visitar cada manzana, plantear los riesgos que implica un embarazo, pedir apoyo a los padres de familia para que vigilen a sus hijos sobre todo en esta etapa que es la de mayor riesgo incluso en las adolescentes embarazadas ya que su vida peligra debido a que el cuerpo no está preparado para la maternidad.