Esperan resultados de gira de AMLO en la 74

NADADORES-COAH.- Pensionados esperan que el Presidente de la República también “le meta mano” a la clínica del IMSS 74 del municipio y es que se encuentra en pésimas condiciones y cuenta con más de 12 mil derechohabientes, incluyendo aquellos que viven en 10 ejidos y municipios como Lamadrid y Sacramento.

Catarino García Quirino, Presidente de las Asociación de Pensionados y Jubilados.

Catarino García Quirino, Presidente de las Asociación de Pensionados y Jubilados, dijo que es urgente que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconstruyan el hospital.

El nosocomio opera en pésimas condiciones por lo que los derechohabientes muchas veces se ven en la necesidad de acudir particular lo que les genera un gasto o bien a otros hospitales en donde puedan ser mejor atendidos.

Consideró que es lamentable que falten médicos y sólo haya dos consultorios para atender a enfermos por la mañana y tarde.

“Por las noches no hay quien atienda una emergencia, simplemente te mueres y ya”, expresó muy molestó.

El gremio de la Sección 239 de Nadadores, que don Catarino dirige cuenta con más de 200 socios quienes cubren a tiempo la póliza por muerte por la cantidad de 10 mil pesos para gastos fúnebres.

“Pasa el tiempo y la clínica sigue igual, ya hasta han muerto algunos compañeros que nunca pudieron gozar de un buen servicio de salud”, mencionó.

Y aunque los directivos del IMSS mantienen juntas mes tras mes con las autoridades, la Clínica 74 se encuentra obsoleta.

“Todo sigue igual, no sólo para los pensionados sino para toda la comunidad, es un martirio cuando vas y en vez de sanarte te pones más grave al saber que no se cuenta con los servicios suficientes y cuando salen de vacaciones no hay quién los cubra, ya con eso sales más enfermo”, añadió.