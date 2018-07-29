Exhortan a aprovechar los estímulos fiscales

Piedras Negras, Coah.- Un 97 por ciento de avance en los ingresos contemplados para 2018 registra Recaudación de Rentas por concepto de los derechos de control vehicular, informó Óscar López Elizondo, responsable de la dependencia estatal en Piedras Negras.

“Estamos muy contentos por la respuesta de los contribuyentes que acuden a regularizar sus adeudos y realizan los trámites de derechos de control vehicular”, expresó el Recaudador de Rentas local al señalar que de una meta de 64.5 millones de pesos, a la fecha se han captado más de 62 millones.

Dio a conocer que durante el mes de julio están vigentes los estímulos de certificados de promoción fiscal para quienes presenten adeudos de 2016 o años anteriores, con un pago exclusivo de 4 mil 500 pesos, más placas de los vehículos, lo que representa un total de cinco mil 707 pesos.

López Elizondo manifestó que siguen aplicando los descuentos para personas con discapacidad y adultos mayores, a quienes invitó a acudir a las oficinas de Recaudación, donde se atenderán los trámites de las personas que acudan a regularizar sus derechos de control vehicular.

El funcionario dijo que es importante que los propietarios de vehículos con adeudos aprovechen los estímulos otorgados por la administración central para evitar el pago de multas y actualizaciones, y señaló que en 2019 se realizará cambio de placas, lo que contempla un costo adicional para el contribuyente.

Agregó que durante el período vacacional —que contempla del 23 julio al 6 de agosto— la Administración Fiscal de Recaudación estará atendiendo al público de manera normal, con guardias del personal de la dependencia estatal.