Exhortan a mujeres cuidarse del cáncer

San Buenaventura, Coah.- El Ayuntamiento de San Buenaventura llevó a cabo una conferencia en instalaciones del DIF Municipal dirigida por el Dr. Daniel Moreno quien preside la Asociación “Por una vida digna y contra el Cáncer A.C.”

Con el objetivo de crear conciencia y promover a más mujeres que accedan a consultas para diagnósticos y tratamientos oportunos contra dicha enfermedad, se estará atendiendo a quienes ya pasen por el proceso de sanidad para mejorar su estilo de vida.

El Doctor Moreno dio a conocer que el cáncer de mama o seno, es el cáncer diagnosticado con más frecuencia entre las mujeres mayores de 40 años, aunque ha habido casos de menores de 30 y muy pocos de hombres, sin embargo no están exentos.

Al destacar que las mamografías son el mejor método para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales, la directora del DIF municipal maestra Myrna Pérez dijo que han anunciado diferentes campañas o brigadas para que las sambonenses acudan a realizarse los exámenes gratuitos ya que con la detección oportuna es más fácil de tratar.

A la vez se invitó a las Mujeres presentes que lleven el mensaje a personas que están luchando contra cáncer de mama o con familiares que ya lo superaron para que no dejen pasar tiempo y se practiquen mastografias antes de que sea lo suficientemente grande para que se sienta al palpar o cause síntomas.

Se expusieron en videos y diapositivas las formas de detección y diferentes síntomas de cáncer de mama, así como se dio a conocer que algunas personas no tienen síntomas.

Algunos síntomas del cáncer de mama son:

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de las mamas.

Dolor en cualquier parte de las mamas.

Secreción del pezón que no sea leche (incluso de sangre).

Aparición de un bulto en las mamas o debajo del brazo.

El Doctor Moreno dio a conocer que el cáncer de mama o seno, es el cáncer diagnosticado con más frecuencia entre las mujeres mayores de 40 años.