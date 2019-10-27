Exhortan tramitar la cartilla militar

FRONTERA, COAH.- La Presidencia Municipal de Ciudad Frontera que bien dirige el Alcalde de Frontera Florencio Siller Linaje, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento manda llamar a los jóvenes de la clase 2001 y remisos para tramitar su cartilla militar.

Deberán presentarse el domingo 10 de noviembre, en el auditorio del Centro Comunitario de la colonia Borja.

Ahí mismo se realizará el sorteo militar, para ello es importante que los jóvenes asistan puntualmente.

Deberán llevar consigo su media cartilla que fue expedida con anticipación en la Junta Municipal de Reclutamiento.

Por ser de tal relevancia, el Ayuntamiento de Frontera los invita a cumplir con este importante trámite.