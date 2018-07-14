Exigen limpieza a pepenadores

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Ratas, cucarachas, moscas, malos olores y constantes quejas está generando un domicilio en la colonia Bellavista, donde los propietarios se dedican al reciclado de distintos materiales que recogen de las calles y lo llevan al hogar ubicado en la calle Héroe de Nacozari pero también mucha basura, por lo que se pidió limpiar el domicilio en un plazo de 15 días o de lo contrario se aplicarán sanciones.

El director de Ecología, Mario Castro Ríos, dio a conocer que ya se había dado un plazo de 15 días a esta familia para que se encargara de limpiar la propiedad pero no terminó, aunque sí retiraron cerca de la mitad de los desechos y basura que tenían en el patio.

"Les dimos un plazo de 15 días más y es el último, pero estamos conscientes que esos desechos representan su único ingreso, les ofrecimos apoyo con una unidad del departamento para que trasladen a la venta todo lo que tienen y vayan limpiando su hogar”

Mario Castro Ríos

Director de Ecología.

“Tratamos de ser algo flexibles porque esta familia vive de eso, de recoger y separar la basura para después venderla, hablamos con ellos en una ocasión y sí se han encargado de limpiar pero aún falta mucho por hacer, así que se les dio otro plazo de 15 días y si no cumplen entonces vamos a llegar con las unidades de Servicios Primarios para retirar todo el desecho”.

Destacó que al departamento han llegado quejas de los vecinos del domicilio porque no solo se acumula cartón, plástico, papel y otros artículos para reciclar sino también basura que recogen por las calles, y eso ha generado animales rastreros y malos olores, sobre todo por el intenso calor.

A este domicilio también Salud Municipal ha llegado y se habló con los propietarios que son conscientes del grave acumulamiento que tienen y la necesidad de limpiar, se comprometieron a hacerlo pero ha sido un proceso lento porque es demasiado desecho el que tienen.

“Ya les dimos un plazo de 15 días más y es el último, pero como estamos conscientes que esos desechos para ellos representan su único ingreso, les ofrecimos apoyo con una unidad del departamento para que trasladen a la venta todo lo que tienen y vayan limpiando su hogar”.

Resaltó que en esta misma situación se encuentran otros hogares que han detectado en la colonia Independencia, 10 de Mayo, Maquinita y San Cristóbal, en los que también se está trabajando.

Se les dio un plazo de 15 días para retirar la basura.