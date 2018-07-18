Exigen se aclare robo de ganado

CASTÑOS, COAH.- Un grupo de ejidatarios de los ejidos San Lorenzo y La Gloria exigieron al Agente del Ministerio Público Abdel Garza se agilicen las investigaciones sobre los constantes robos de ganado que han sufrido, uno de los casos más sonados fue el robo de 13 vacas charoláis desde junio del 2017 y a la fecha no hay ningún avance en las investigaciones.

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Óscar Sifuentes Méndez, afectado por robo del ejido San Lorenzo.

Óscar Sifuentes Méndez del ejido San Lorenzo, uno de los principales afectados dio a conocer la inconformidad que existe entre los ejidatarios por la falta de atención del Ministerio Público a sus denuncias.

Y es que hasta la fecha hay más de 13 denuncias y no se tiene nada, no hay sospechosos y menos detenidos en los casos legales que se han presentado.

Sifuentes Méndez es el afectado por el robo de 13 vacas charoláis desde el año pasado, robo en el que los daños ascienden a más de 800 mil pesos, y la denuncia sigue exactamente igual que cuando la interpuso.

Mientras que uno de los casos más recientes es el de Esequiel Cedillo del ejido La Gloria, que le robaron unos caballos y su denuncia sigue también igual, sin avanzar.

Destacó que le darán otra oportunidad a la Agencia del Ministerio Público y ellos como afectados se sumarán a las investigaciones, “iremos a los predios afectados para iniciar todo de nuevo, estaremos presentes, porque queremos que esto avance”.

Dijo que hay muchos más robos que se han cometido contra otros ejidatarios, pero ante la falta de trabajo eficiente por parte de la autoridad competente, los afectados prefieren no denunciar.