Exitosos cursos de verano en Frontera

Frontera, Coah.- Gran éxito han tenido los cursos de verano que desde mediados de julio emprendió Deportes, más de 200 pequeños son los que asisten a las distintas disciplinas diariamente.

El director de Deportes, José Cerda Zapata, dio a conocer que los cursos de verano concluyen del 10 al 20 de agosto previo al inicio del ciclo escolar, aunque la actividad se va a mantener para todos aquellos pequeños y padres de familia que deseen seguir adelante con el deporte, aunque serán clases por las tardes y menos días o solo los fines de semana.

Dijo que actualmente son poco más de 200 niños los que asisten a los cursos de verano, desde los 6 años y algunos de hasta 12 o 13 años, se les ofrece box, gimnasia, beisbol, futbol, basquetbol, y en todos participan niños y niñas porque ya no se limitan a un género en exclusivo.

Resaltó que el éxito obtenido en los cursos se debe también al interés que hay por parte de los padres de familia que destinan tiempo para llevar a sus hijos a los cursos e incluso permanecer con ellos las 2 o 3 horas, además los pequeños ponen un gran empeño en aprender del deporte que eligieron para sus cursos de verano.

El Director de Deportes señaló que a más de 15 días de iniciados los cursos de verano deportivos, siguen llegando pequeños a integrarse a estas actividades y desarrollan el amor por el deporte.

Recalcó que desde el inicio de la Administración hubo un compromiso por parte del alcalde Florencio Siller, de darle prioridad al deporte en todas las disciplinas y se está logrando, aunque falta por realizar otras actividades pero han tenido un inicio extraordinario.