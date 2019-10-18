Extorsionan empelados de “CFE” a tendera

ESCOBEDO, COAH.- La Policía Preventiva logró que aparentes trabajadores de la CFE que extorsionaron con 2 mil pesos a la señora María Antonia Ibarra Chávez, propietaria de la miscelánea “Anáhuac”, le regresaran su dinero y fueran denunciados.

Doña María Antonia, cuyo negocio lo tiene entre las calles Anáhuac y Abasolo en el ejido Primero de Mayo, dijo que tres empleados de la CFE con logotipo en las camisas y una camioneta blanca con logo, llegaron y le bajaron el interruptor del medidor exigiendo el recibo de la luz.

A doña Chelita también intentaron despojarla de dinero.

“Al ver el recibo, me dijeron que estaba pagando muy poquita luz por ser un comercio, pero no sabían que yo estoy pagando dos recibos, uno comercial y otro doméstico, sumando casi 5 mil pesos por los dos”, explicó. Comentó que supuestos empleados de la CFE tal vez del municipio de San Buenaventura, me dijeron que me estaba robando la luz, y por ello tendría que pagar una multa por 50 mil pesos, dijo la persona de la tercera edad.

“Si tiene 7 mil pesos arreglamos entre nosotros y no tiene que ir a Comisión para evitar problemas”, detalló la propietaria de la tiendita.

Cuando doña María le dijo a una vecina que le hablara a su nieta que es licenciada en servicio social, los empleados de la CFE corrigieron y le suplicaron que no le llamara, que podían arreglarse; si no contaba con los 7 mil, que le diera 2 mil pesos.

Empleados de la Comisión Federal Electricidad dijeron a doña María que con los 2 mil pesos se pueden arreglar y que no dijera nada para no echarlos de cabeza porque de 50 mil pesos le estaban rebajando a 2 mil.

Su yerno quien se desempeña como policía, el día de la extorsión vio la camioneta de la CFE en la miscelánea de su suegra. Un día después, con el Director de Seguridad Pública interrogaron a los elementos de la CFE quienes se dirigían al Ejido Agua de la Herradura, reconociendo la extorsión y fueron obligados a regresar los 2 mil pesos a doña María Antonia Ibarra Chávez, quien denunció los hechos.

Doña María Ibarra Chávez, cree que los supuestosempleados de la CFE serían los mismos que extorsionaron con 20 mil pesos a una comisionista de Oxxo en Abasolo.

La CFE envió un comunicado por redes sociales para alertar de las supuestas verificaciones de CFE:

¡No se dejen extorsionar!!!, Comisión Federal de Electricidad NO está realizando en estos momentos ninguna campaña de verificación a sus instalaciones eléctricas de sus negocios y mucho menos está aplicando multas derivadas de dichas verificaciones.