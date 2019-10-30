Extraditan a Jorge Torres, ex gobernador de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Juan Torres López, ex Gobernador de Coahuila, fue extraditado esta mañana a Estados Unidos, donde será juzgado por los cargos de asociación delictuosa para cometer lavado, fraude bancario y fraude, por 8.8 millones de dólares.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, la Fiscalía General de la República entregó esta mañana a oficiales estadounidenses a Torres López en el Aeropuerto Internacional de Toluca, desde donde voló a Corpus Christi, Texas.

Extraditarán al ex Gobernador de Coahuila Jorge Torres López.

Su extradición ocurre luego que el 18 de septiembre pasado, Torres envió una carta a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, para solicitar su entrega inmediata a la Unión Americana, tras haber renunciado a todo recurso legal contra la extradición.

“Por lo expuesto, atentamente pido se digne: primero, comunicar al Estado solicitante el acuerdo favorable de extradición. Segundo, llevar a cabo la entrega de manera inmediata por la vía y conducto legales”, escribió en su misiva al Canciller.

Es decir, desde hace 41 días, el coahuilense se allanó a la extradición y ya no tenía ningún obstáculo legal que lo hiciera permanecer en México, sin embargo, es hasta ahora que las autoridades federales decidieron enviarlo al vecino país del norte.

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El ex Gobernador interino será puesto hoy a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, la cual libró su aprehensión el 20 de noviembre de 2013 por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado, fraude bancario y fraude, por 8.8 millones de dólares.

Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense no tramitó su extradición ante las autoridades mexicanas sino hasta 5 años con 9 meses después de que se girara el mandamiento de captura.

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Es por ello que su abogado en Texas, Carlos A. Solís, informó a la Corte que Torres nunca se escondió de la Policía e hizo su vida con normalidad durante todo este lustro, al grado de solicitar su credencial para votar ante el Instituto Nacional Electoral.

Fue hasta el pasado 4 de febrero cuando finalmente la FGR, a solicitud de la justicia estadounidense, capturó al ex Gobernador en Puerto Vallarta, Jalisco, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición.

Desde entonces estuvo preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y fue hasta este martes cuando las autoridades federales lo excarcelaron para trasladarlo a Toluca, donde tomó el vuelo que lo llevó a Estados Unidos.

Coahuila no ha recibido solicitud de colaboración por caso Torres López

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado dio a conocer que con relación al proceso legal que se sigue a Jorge Juan Torres López y su extradición este martes a Estados Unidos, que no hay a la fecha ninguna instancia de la administración estatal que haya recibido solicitud de colaboración con respecto a este caso de parte de autoridades federales o de algún Gobierno extranjero.

De igual manera, el Gobierno de Coahuila reitera su apertura y disposición de atender cualquier solicitud en este sentido, y expone que se manifiesta en favor de la justicia en un marco de respeto a los derechos legales y humanos.