Falla obra de Amador

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Un apagón de luminarias se dio en la calle Presidente Carranza donde las recién instaladas luminarias LED presentaron fallas, razón por la que se hizo válida la garantía de la obra que inició la pasada administración pero apenas fue entregada.

El regidor de Servicios Primarios, Héctor García Martínez, dio a conocer que fueron 3 las luminarias que fallaron y tenían a oscuras un buen tramo de esta transitada vialidad de acceso a la Zona Centro, al detectar el problema se solicitó a la constructora a cargo de la obra aplicar la garantía.

"Esta obra se inició en la pasada administración pero no se había concluido al mes de enero que asumió el alcalde Florencio Siller"

Héctor García Martínez

Regidor de Servicios Primarios.

Dijo que se realizaron algunas reparaciones en la fotocelda de una luminaria y corto en otras 2, de inmediato se atendieron y solo se están haciendo algunas pruebas para corroborar que funcionen adecuadamente.

Recordó que esta obra se inició en la pasada administración pero no se había concluido al mes de enero que asumió el alcalde Florencio Siller, además había algunos detalles que se pidió a la constructora subsanara, posteriormente se hizo entrega al Municipio pero aún están en tiempo de garantía por eso se pidió que las repararan.

Destacó que van a vigilar y estar muy al pendiente de esta obra para garantizar que no presente más fallas y de ser así se haga lo necesario para corregirla ya que aún existe una garantía y fianza por parte del Municipio para con la constructora a cargo.