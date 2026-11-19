La falta de definición del Gobierno federal sobre el esquema de explotación del gas shale mantiene detenido el avance del proyecto en Coahuila, debido a que Pemex no ha establecido las condiciones para la participación de la iniciativa privada ni existe una fecha para su desarrollo.

Luis Olivares, secretario de Fomento Económico de Coahuila, señaló que las empresas interesadas no tienen claridad sobre el modelo de operación, pese a que la presidenta de México ya manifestó apertura para impulsar esta industria.

Explicó que la definición corresponde al Gobierno federal, a través de Pemex, mientras continúan algunas acciones técnicas, como las pruebas para evaluar la disponibilidad y extracción de agua, recurso necesario para el proceso extractivo.

Impacto económico del gas shale en Coahuila

"Yo pensé que iba a ser el 2026, entonces ya se nos va a acabar el 26 y todavía no existen esas certezas", reconoció el funcionario, quien manifestó que el Estado busca que el proyecto pueda concretarse en el corto plazo.

Consideró que el desarrollo de esta industria podría representar un impulso para las economías de las regiones Centro y Carbonífera, afectadas por el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA), e incluso contribuir a compensar parte de las consecuencias económicas que dejó la paralización de la siderúrgica.

Olivares indicó que el Gobierno estatal ha participado en mesas técnicas con la Federación y puso a disposición de las autoridades federales la información especializada que anteriormente concentraba el clúster energético.

Además, este año se creó una Subsecretaría de Energía en la Secretaría de Economía estatal, integrada por especialistas que habían trabajado en ese organismo.

Aunque consideró prematuro estimar cuántos empleos podría generar el proyecto, afirmó que existen posibilidades de atraer empresas nacionales y extranjeras, incluidas compañías que actualmente realizan actividades de extracción en Texas.

En el caso de la Región Centro, señaló que las empresas locales podrían incorporarse como proveedoras de servicios para esta industria, debido a la capacidad instalada que existe en la zona.

Monclova como centro estratégico para la industria

También planteó que Monclova podría convertirse en un punto estratégico para establecer un centro de negocios relacionado con el gas shale, por su ubicación y cercanía con la cuenca, que se extiende hasta la frontera.

Agregó que ya existen conversaciones con cámaras empresariales locales para impulsar esta propuesta, aunque insistió en que el principal pendiente es que Pemex defina el formato bajo el cual operará los proyectos con la iniciativa privada.