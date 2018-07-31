Falta de servicios por terrenos irregulares

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- Ante el elevado índice de sectores que no están regulados y cuyos moradores carecen de escrituras, lo que impide que cuenten con los servicios básicos, el alcalde José Luis Fernández Hernández afirmó que se está trabajando en ello con la intención de dejar encaminados los trámites para que a futuro puedan tener los beneficios que les corresponden.

La mayoría son colonias que fueron naciendo por la necesidad de las personas de contar con un techo donde vivir y resguardar a sus familias, pero el tiempo fue pasando y trámites como la legalización de los predios para que después cada uno contara con sus escrituras llevó a que algunos procesos se complicaran y ahora el personal de sindicatura tenga problemas para solucionarlas.

"Es tardado el proceso de escrituración pero trabajaremos en ello hasta donde el tiempo nos alcance”

José Luis fernández Hernández

Alcalde.

Reconoció que son colonias que están habitadas y que necesitan los servicios, siendo los trámites tardados lo que impide que se les proporcione agua, luz, alumbrado público etc. Pese a eso el Municipio hace todo lo que puede para que vivan bien.

Citó el caso de la colonia Emilio Bichara que está ubicada en los terrenos de Ferromex y que a la fecha no ha cedido el derecho de uso como casa habitación, ahí se tienen que hacer una serie de acciones que van desde la cesión del predio de parte de la empresa ferroviaria, el reconocimiento de este, el trámite y después la elaboración de las escrituras, una vez que los colonos se hayan puesto de acuerdo para comprarlas.

“Es tardado, se lleva tiempo por eso nosotros le vamos a avanzar hasta donde se pueda y quienes vengan después le den seguimiento”, puntualizó el alcalde José Luis Fernández Hernández.